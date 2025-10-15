СМИ нашли связь кандидата в премьеры Молдовы с подсанкционным юристом на Кипре

Молдавские журналисты обнаружили признаки сотрудничества кандидата в премьеры Александру Мунтяну с подсанкционным юристом из Кипра; после этого Мунтяну выступил с объяснениями.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Издание RISE Moldova нашло документы из офшорных компаний, из которых следует, что кандидат от правящей партии на пост премьера Александру Мунтяну управлял частью своего бизнеса через юриста на Кипре, который после полномасштабного вторжения России в Украину оказался под санкциями.

В частности, они выяснили, что Мунтяну фигурирует в 5 компаниях, зарегистрированных на Виргинских островах, которые фигурируют в "Панамских документах". Все они управлялись кипрским юристом Христодоулосом Вассилиадесом, который также предоставлял финансовые услуги российскому олигарху Алишеру Усманову – в частности, в защите его активов от западных санкций.

За это Вассилиадес в 2023 году попал под санкции Великобритании и США.

Кроме того, оказалось, что Василиадес был директором Sberbank Investments Limited на Кипре – дочерней компании подсанкционного российского "Сбербанка".

Василиадес со своей стороны утверждает, что "соблюдал и будет продолжать соблюдать" все санкции и установленные ими ограничения.

Среди пяти компаний, где фигурирует Мунтяну, – Dragon Global Advisors Ltd, зарегистрированная на Виргинских островах в 2008 году. В прошлом она участвовала в проекте ЕБРР Europe Virgin Fund, созданном для инвестиций в частный бизнес в Украине, Молдове и Беларуси. Программу инвестиций софинансировала группа Dragon Capital.

Документы, которые нашли журналисты из реестра акционеров от 2015 года, свидетельствуют, что Мунтяну и чешский бизнесмен Камиль Гоча вместе владели в ней 60% акций.

Александр Мунтяну после публикации заявил в своих соцсетях, что готов давать объяснения по всем своим инвестициям и компаниям. Он утверждает, что ему дали всего 20 минут между запросом на комментарий по этому поводу и публикацией обвинений, и он не успел подготовить ответ.

Мунтяну утверждает, что в настоящее время не имеет оффшорных компаний на Виргинских островах, хотя в прошлом, до 2019 года, такие были – потому что местные правила имеют свои удобства. Все эти действия были скоординированы с инвесторами, в том числе европейскими, и данная юрисдикция долгое время была в "белых списках".

Он также заявил, что прекратил сотрудничество с юридической фирмой Вассилиадеса, как только узнал о его связи с российскими олигархами и западными санкциями. "До того времени эта информация не была известна", – пишет Мунтяну.

Он подчеркнул, что эта юридическая фирма – одна из крупнейших на Кипре и с ней работали многие фонды с безупречной репутацией, в том числе Dragon Capital в Украине, и это сотрудничество было "наследием предыдущих договорных отношений" Dragon Capital.

Также Мунтяну говорит, что не был в правлении Natur Bravo в тот период, о котором идет речь в статье, и не может нести ответственность за то, что происходило через 9 лет после его ухода.

Он также отрицал причастность к завершению транзакции с Fincombank в 2007 году.

Напомним, 14 октября в Молдове официально подтвердили планы по выдвижению на пост премьер-министра бизнесмена Александру Мунтяну, который более 20 лет проживает в Украине.

В понедельник стало известно, что Дорин Речан отказался от предложения вновь возглавить правительство и планирует отказаться также от депутатского мандата.

