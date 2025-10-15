Глава Пентагону пообіцяв наслідки для РФ, якщо руху до миру в Україні так і не буде

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати почнуть вживати заходів щодо Росії, якщо найближчим часом не відбудеться ніяких кроків для припинення російсько-української війни.

Як повідомляє The Hill, пише "Європейська правда", про це він сказав на міністерській зустрічі НАТО у Брюсселі.

Гегсет попередив, що у разі відсутності прогресу в наближенні миру в Україні США почнуть тиснути на Росію.

"Якщо не буде шляху до миру у короткостроковій перспективі, тоді США, поруч з нашими союзниками, зроблять необхідні кроки, щоб Росія отримала наслідки за свою триваючу агресію. Якщо нам потрібно буде зробити цей крок, то Міністерство війни США готове зіграти свою роль у той спосіб, як це можуть зробити лише США", – сказав він.

Він також зазначив, що найкращим засобом стримування російської агресії є "смертоносний, спроможний НАТО з лідерською роллю Європи", та додав, що боєздатна армія України повинна бути спроможною далі тримати оборону "і таким чином продовжувати стримувати російську агресію уздовж кордону НАТО".

Зазначимо, коментарі Гегсета пролунали на тлі розмов про можливість надання Україні американських далекобійних ракет Tomahawk, що очікувано буде однією з ключових тем зустрічі президентів України і США 17 жовтня.

За словами джерел у Білому домі, президент США Дональд Трамп "оптимістично" налаштований щодо можливості досягнення миру в Україні після успішного підписання угоди про перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС і звільнення заручників.

Нагадаємо, генсек НАТО 15 жовтня повідомив, що більше половини держав НАТО доєдналися до закупівель зброї в США для України.