Глава Пентагона пообещал последствия для РФ, если движения к миру в Украине так и не будет

Министр обороны США Пит Хэгсет заявил, что Соединенные Штаты начнут принимать меры в отношении России, если в ближайшее время не будет предпринято никаких шагов для прекращения российско-украинской войны.

Как сообщает The Hill, пишет "Европейская правда", об этом он сказал на министерской встрече НАТО в Брюсселе.

Гегсет предупредил, что в случае отсутствия прогресса в приближении мира в Украине США начнут давить на Россию.

"Если не будет пути к миру в краткосрочной перспективе, тогда США, вместе с нашими союзниками, предпримут необходимые шаги, чтобы Россия ощутила последствия за свою продолжающуюся агрессию. Если нам нужно будет сделать этот шаг, то Министерство войны США готово сыграть свою роль так, как это могут сделать только США", – сказал он.

Он также отметил, что лучшим средством сдерживания российской агрессии является "смертоносный, способный НАТО с лидерской ролью Европы", и добавил, что боеспособная армия Украины должна быть способна дальше держать оборону "и таким образом продолжать сдерживать российскую агрессию вдоль границы НАТО".

Отметим, комментарии Хегсета прозвучали на фоне разговоров о возможности предоставления Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk, что, как ожидается, будет одной из ключевых тем встречи президентов Украины и США 17 октября.

По словам источников в Белом доме, президент США Дональд Трамп "оптимистично" настроен относительно возможности достижения мира в Украине после успешного подписания соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС и освобождения заложников.

Напомним, генсек НАТО 15 октября сообщил, что более половины государств НАТО присоединились к закупкам оружия в США для Украины.