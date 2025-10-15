Шмигаль: Україна просить партнерів про "зимовий пакет ППО"

З наближенням зими Україна просить партнерів збільшити підтримку її засобів протиповітряної оборони, аби захиститись від російських ударів по енергетичних обʼєктах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на пресконференції за підсумками 31-го засідання Контактної групи з питань України в Брюсселі сказав міністр оборони Денис Шмигаль.

Глава Міноборони України нагадав, що з настанням зими Росія посилює удари по енергетичній інфраструктурі, а минулого тижня – "ударила балістичними ракетами по головній енергостанції Києва, залишивши пів міста без електрики".

"Просимо наших партнерів надати так званий зимовий пакет протиповітряної оборони – достатній запас перехоплювачів для захисту нашого цивільного населення та цивільної інфраструктури", – додав він.

Шмигаль не уточнив, які саме засоби ППО Україна розраховує отримати, але подякував державам, що вже висловили готовність допомогти.

Раніше міністр оборони України Денис публічно звернувся до партнерів по НАТО з проханням віднайти 60 млрд євро – половину фінансування на потреби оборони України.

У середу генсек НАТО повідомив, що понад половина держав НАТО доєдналися до закупівель зброї в США для України.