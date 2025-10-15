Шмыгаль: Украина просит партнеров о "зимнем пакете ПВО"

С приближением зимы Украина просит партнеров увеличить поддержку ее средств противовоздушной обороны, чтобы защититься от российских ударов по энергетическим объектам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на пресс-конференции по итогам 31-го заседания Контактной группы по вопросам Украины в Брюсселе сказал министр обороны Денис Шмыгаль.

Глава Минобороны Украины напомнил, что с наступлением зимы Россия усиливает удары по энергетической инфраструктуре, а на прошлой неделе – "ударила баллистическими ракетами по главной энергостанции Киева, оставив половину города без электричества".

"Просим наших партнеров предоставить так называемый зимний пакет противовоздушной обороны – достаточный запас перехватчиков для защиты нашего гражданского населения и гражданской инфраструктуры", – добавил он.

Шмыгаль не уточнил, какие именно средства ПВО Украина рассчитывает получить, но поблагодарил государства, которые уже выразили готовность помочь.

Ранее министр обороны Украины Денис публично обратился к партнерам по НАТО с просьбой найти 60 млрд евро – половину финансирования на нужды обороны Украины.

В среду генсек НАТО сообщил, что более половины государств НАТО присоединились к закупкам оружия в США для Украины.