Україна розраховує на 30 млрд євро на виробництво зброї за програмою SAFE від ЄС

Значна частка фінансування за європейською програмою SAFE, спрямована на фінансування оборонного виробництва, буде спрямована також на українську промисловість.

Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль у штаб-квартирі НАТО в інтерв'ю, яке транслюватиме згодом марафон "Єдині новини".

Міністр Шмигаль під час візиту до Брюсселя відвідав не тільки штабквартиру Альянсу, а й інституції ЄС, де обговорювалася роль України у фінансових ініціативах ЄС.

Раніше вже анонсувалося, що Україна отримає доступ до програми SAFE, яка передбачає фінансування розбудови оборонного виробництва. "Ми претендуємо на 20% від програми SAFE, вартість якої 150 млрд євро", – заявив, зокрема, він.

У пресслужбі міністра уточнили, що це питання було основним на переговорах з єврокомісарами з розширення і оборони, Мартою Кос і Андрюсом Кубілюсом. "Розраховуємо на спільну роботу задля залучення України до ініціативи SAFE, спрямованої на підтримку розвитку європейської оборонної промисловості", – заявив прем'єр після неї.

Як повідомлялося, Україна також просить партнерів про "зимовий пакет ППО".

Також він просить країни НАТО інвестувати 0,25% ВВП в оборону України.