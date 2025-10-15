Украина рассчитывает на 30 млрд евро на производство оружия по программе SAFE от ЕС

Значительная часть финансирования по европейской программе SAFE, направленная на финансирование оборонного производства, будет направлена также на украинскую промышленность.

Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль в штаб-квартире НАТО в интервью, которое будет транслировать впоследствии марафон "Единые новости".

Министр Шмыгаль во время визита в Брюссель посетил не только штаб-квартиру Альянса, но и институты ЕС, где обсуждалась роль Украины в финансовых инициативах ЕС.

Ранее уже анонсировалось, что Украина получит доступ к программе SAFE, которая предусматривает финансирование развития оборонного производства. "Мы претендуем на 20% от программы SAFE, стоимость которой 150 млрд евро", – заявил, в частности, он.

В пресс-службе министра уточнили, что основная тема – финансирование – этот вопрос был основным на переговорах с еврокомиссарами по расширению и обороне, Мартой Кос и Андрюсом Кубилюсом. "Рассчитываем на совместную работу ради привлечения Украины к инициативе SAFE, направленной на поддержку развития европейской оборонной промышленности", – заявил премьер после нее.4

Как сообщалось, Украина также просит партнеров о "зимнем пакете ПВО".

Также он просит страны НАТО инвестировать 0,25% ВВП в оборону Украины.