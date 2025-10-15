Літак з главою Пентагону екстрено сів у Британії через тріщину в лобовому склі
Літак, у якому перебував очільник Пентагону Піт Гегсет, через тріщину в лобовому склі здійснив позапланову посадку.
Як повідомляє "Європейська правда", про це на Х написав речник Пентанону Шон Парнелл.
Літак з Гегсетом повертався до США після того, як він узяв участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі.
Він "здійснив позапланову посадку у Великій Британії через тріщину в лобовому склі літака", написав Парнелл.
"Літак приземлився відповідно до стандартних процедур, і всі пасажири, включно з міністром Гегсетом, перебувають у безпеці", – додав речник Пентагону.
Сам Гегсет також прокоментував інцидент, написавши на Х, що "всі в порядку", і політ продовжився.
