Літак з главою Пентагону екстрено сів у Британії через тріщину в лобовому склі

Літак, у якому перебував очільник Пентагону Піт Гегсет, через тріщину в лобовому склі здійснив позапланову посадку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на Х написав речник Пентанону Шон Парнелл.

Літак з Гегсетом повертався до США після того, як він узяв участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі.

Він "здійснив позапланову посадку у Великій Британії через тріщину в лобовому склі літака", написав Парнелл.

"Літак приземлився відповідно до стандартних процедур, і всі пасажири, включно з міністром Гегсетом, перебувають у безпеці", – додав речник Пентагону.

Сам Гегсет також прокоментував інцидент, написавши на Х, що "всі в порядку", і політ продовжився.

