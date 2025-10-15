Самолет с главой Пентагона экстренно приземлился в Британии из-за трещины в лобовом стекле

Самолет, в котором находился глава Пентагона Пит Хэгсет, из-за трещины в лобовом стекле совершил внеплановую посадку.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на Х написал пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.

Самолет с Хэгсетом возвращался в США после того, как он принял участие во встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Он "совершил внеплановую посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле самолета", написал Парнелл.

"Самолет приземлился в соответствии со стандартными процедурами, и все пассажиры, включая министра Хэгса, находятся в безопасности", – добавил представитель Пентагона.

Сам Хэгс также прокомментировал инцидент, написав на X, что "все в порядке", и полет продолжился.

Напомним, в сентябре пассажирский самолет пролетел слишком близко к самолету Boeing 747, на котором президент США Дональд Трамп летел в Лондон.

А самолет, на котором министр обороны Испании Маргарита Роблес летела в Литву, подвергся попытке вмешательства в работу его GPS во время полета над Калининградом.