Жінка перервала зустріч Туска з виборцями криками і плакатом про "повалення уряду"

Під час зустрічі Дональда Туска з виборцями в місті Пйотркув-Трибунальський у центральній Польщі в середу його перервала одна з присутніх у залі жінок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Туск приїхав до Пйотркува-Трибунальський, щоб підбити підсумки двох років, що минули з часу останніх парламентських виборів.

"Я хотів би з глибоким переконанням сказати, що ми не здамося. Ця боротьба за кращу Польщу триває, ніколи не можна зупинятися", – сказав польський премʼєр.

Раптом промова глави уряду була перервана однією з присутніх у залі жінок, яка встала зі свого місця і підняла банер з написом: "Один уряд ми вже повалили". Також було чутно крики, спрямовані на Дональда Туска.

Zamieszanie podczas spotkania z Donaldem Tuskiem w Piotrkowie Trybunalskim. ⤵️



Źródło : YouTube / Donald Tusk pic.twitter.com/Gh2oGWLqca – OficjalneZero (@OficjalneZero) October 15, 2025

"Я закінчу, і ви матимете можливість висловитися. Тут такі правила, і ніщо не звільняє нас від культури діалогу. Ви таким чином не поважаєте присутніх тут і заважаєте не мені, а кільком сотням людей, які прийшли на нашу зустріч", – відреагував премʼєр Польщі.

Незважаючи на повторні прохання, явно роздратована учасниця зустрічі не хотіла дати прем'єру висловитися. Туск продовжив закликати її заспокоїтись під оплески решти присутніх.

Як повідомлялось, понад половина поляків дали негативну оцінку роботі Дональда Туска на посаді прем’єр-міністра.

Читайте також: Повстання проти Туска? Чому польська коаліція стала як ніколи близька до розвалу.