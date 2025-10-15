Женщина прервала встречу Туска с избирателями криками и плакатом о "свержении правительства"

Во время встречи Дональда Туска с избирателями в городе Пётрикув-Трибунальский в центральной Польше в среду его прервала одна из присутствующих в зале женщин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Туск приехал в Пётркув-Трибунальский, чтобы подвести итоги двух лет, прошедших со времени последних парламентских выборов.

"Я хотел бы с глубоким убеждением сказать, что мы не сдадимся. Эта борьба за лучшую Польшу продолжается, никогда нельзя останавливаться", – сказал польский премьер.

Внезапно речь главы правительства была прервана одной из присутствующих в зале женщин, которая встала со своего места и подняла баннер с надписью: "Одно правительство мы уже свергли". Также были слышны крики, направленные на Дональда Туска.

Zamieszanie podczas spotkania z Donaldem Tuskiem w Piotrkowie Trybunalskim. ⤵️



Źródło : YouTube / Donald Tusk pic.twitter.com/Gh2oGWLqca – OficjalneZero (@OficjalneZero) October 15, 2025

"Я закончу, и вы будете иметь возможность высказаться. Здесь такие правила, и ничто не освобождает нас от культуры диалога. Вы таким образом не уважаете присутствующих здесь и мешаете не мне, а нескольким сотням людей, которые пришли на нашу встречу", – отреагировал премьер Польши.

Несмотря на повторные просьбы, явно раздраженная участница встречи не хотела дать премьеру высказаться. Туск продолжил призывать ее успокоиться под аплодисменты остальных присутствующих.

Как сообщалось, более половины поляков дали негативную оценку работе Дональда Туска на посту премьер-министра.

Читайте также: Восстание против Туска? Почему польская коалиция стала как никогда близка к развалу.