Більшість поляків негативно оцінюють роботу Туска

Понад половина поляків дали негативну оцінку роботі Дональда Туска на посаді прем’єр-міністр.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчить нове опитування IBRiS для Onet.

Опитування було проведено 19-20 вересня 2025 року методом телефонних, стандартизованих комп'ютерних анкетних інтерв'ю (CATI) на вибірці 1,1 тисячі дорослих поляків.

Респондентів запитали, як вони оцінюють діяльність прем'єр-міністра Дональда Туска. 41,7% опитаних вказали відповідь "однозначно погано". Ще 11,6% вибрали "скоріше погано". Разом це дає понад 53% негативних оцінок.

Це тривожний сигнал для уряду, оскільки понад половина суспільства не схвалює напрямок, в якому рухається нинішня політика уряду.

"Однозначно добре" діяльність прем'єр-міністра оцінюють 15,7% респондентів. 24% вказали відповідь "скоріше добре". Це загалом 39,7% позитивних оцінок і результат, нижчий за суму негативних оцінок.

Видання нагадує, що Туск у вересневому рейтингу довіри до політиків у Польщі посів четверте місце. Перед Туском опинилися президент Кароль Навроцький, глава МЗС Радослав Сікорський та ультраправий депутат Кшиштоф Босак.

Як повідомлялося, у Польщі зросла кількість противників підтримки євроатлантичної інтеграції України, зараз це майже 53%.

Також опитування свідчать, що більшість поляків підтримують вето президента на закон про допомогу українцям.