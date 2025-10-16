Делегація України обговорила з Рубіо підготовку зустрічі Зеленського й Трампа

Українська делегація, яка перебуває з візитом у США, провела розмову з державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо.

Про це повідомив у соцмережах голова Офісу президента Андрій Єрмак, пише "Європейська правда".

Як заявив Єрмак, у розмові брали участь прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, секретар РНБО Рустемом Умєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та посол України у США Ольга Стефанішина.

Делегація обговорила з Рубіо деталі підготовки зустрічі президентів України та Сполучених Штатів, запланованої на п’ятницю, 17 жовтня.

За словами глави ОП, вони обмінялись думками щодо того, якою має бути довгострокова архітектура безпеки – "не лише для України, а й для всієї Європи".

Також вони говорили про кроки, які можуть змусити Росію припинити війну.

Зазначимо, 15 жовтня американський президент Дональд Трамп заявив, що Україна хотіла б перейти в наступ на полі бою з Росією.

Того ж дня міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати почнуть вживати заходів щодо Росії, якщо найближчим часом не відбудеться ніяких кроків для припинення російсько-української війни.

Коментарі Гегсета пролунали на тлі розмов про можливість надання Україні американських далекобійних ракет Tomahawk, що очікувано буде однією з ключових тем зустрічі президентів України і США 17 жовтня.