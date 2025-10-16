Трамп: Україна хоче піти в наступ

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Україна хотіла б перейти в наступ на полі бою з Росією.

Про це він сказав 15 жовтня на пресконференції з директором ФБР Кешем Пателем у Білому домі, пише "Європейська правда".

Трамп зазначив, що невдовзі розмовлятиме з президентом України Володимиром Зеленським про війну. Як відомо, ця зустріч очікується у п’ятницю, 17 жовтня.

"Вони хочуть перейти в наступ. Я прийму рішення щодо цього, але вони хотіли б перейти в наступ. Нам доведеться ухвалити рішення", – заявив американський президент.

Зазначимо, Зеленський раніше зазначив, що "детально готується" до зустрічі з президентом США і обговорює ці деталі з профільними відомствами.

За даними ЗМІ, питання про можливе надання Україні далекобійних ракет Tomahawk буде одним з ключових на зустрічі Зеленського і Трампа.