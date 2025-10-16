Делегация Украины обсудила с Рубио подготовку встречи Зеленского и Трампа

Украинская делегация, находящаяся с визитом в США, провела беседу с государственным секретарем Соединенных Штатов Марко Рубио.

Об этом сообщил в соцсетях глава Офиса президента Андрей Ермак, пишет "Европейская правда".

Как заявил Ермак, в беседе участвовали премьер-министр Юлия Свириденко, секретарь СНБО Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Делегация обсудила с Рубио детали подготовки встречи президентов Украины и Соединенных Штатов, запланированной на пятницу, 17 октября.

По словам главы ОП, они обменялись мнениями о том, какой должна быть долгосрочная архитектура безопасности – "не только для Украины, но и для всей Европы".

Также они говорили о шагах, которые могут заставить Россию прекратить войну.

Отметим, 15 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина хотела бы перейти в наступление на поле боя с Россией.

В тот же день министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты начнут принимать меры в отношении России, если в ближайшее время не будет предпринято никаких шагов для прекращения российско-украинской войны.

Комментарии Хегсета прозвучали на фоне разговоров о возможности предоставления Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk, что, как ожидается, будет одной из ключевых тем встречи президентов Украины и США 17 октября.