Прем’єрка Литви закликала до взаємних поступок у питанні Мінкульту

У відповідь на вимоги культурної спільноти Литви прем'єр-міністерка Інга Ругінене заявила, що тепер вона очікує компромісів і від іншої сторони.

Її слова цитує LRT, передає "Європейська правда".

Ругінене заявила, що уряд Литви зробив "важливі кроки щодо Міністерства культури", і деякі представники культурної спільноти особисто подякували їй.

"Очевидно, ми виправдали певні очікування і почули голос протестувальників. Ми є інституцією, яка прагне компромісу, тому я дуже хотіла б, щоб інша сторона також пішла на компроміс", – зазначла вона.

Прем’єрка повторила, що партія "Зоря Німану" ще не подала жодних кандидатур на посаду міністра культури, зазначивши, що просте згадування імен у розмовах не є офіційним поданням.

Ругінене зазначила, що при виборі нового міністра культури та його заступників ключовими критеріями будуть компетенція та відповідність посаді, незалежно від того, хто їх висуває.

Останнім часом довкола партії "Зоря Німану" виник скандал через портфель міністра культури. Їхній перший кандидат протримався на посаді лише тиждень і був змушений піти у відставку.

У різних містах і містечках Литви відбулася попереджувальна страйкова акція. Представники спільнот митців, музикантів, музейників, акторів, виконавців і художників вимагали, щоб Міністерство культури не очолював представник "Зорі Німану".

Після того як президент Литви Гітанас Науседа сказав, що не затвердить жодного кандидата на посаду міністра культури від "Зорі Німану", цей портфель передали Соціал-демократичній партії.