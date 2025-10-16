Премьер-министр Литвы призвала к взаимным уступкам в вопросе Минкульта

В ответ на требования культурного сообщества Литвы премьер-министр Инга Ругинене заявила, что теперь она ожидает компромиссов и от другой стороны.

Ее слова цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Ругинене заявила, что правительство Литвы сделало "важные шаги в отношении Министерства культуры", и некоторые представители культурного сообщества лично поблагодарили ее.

"Очевидно, мы оправдали определенные ожидания и услышали голос протестующих. Мы являемся институтом, который стремится к компромиссу, поэтому я очень хотела бы, чтобы другая сторона также пошла на компромисс", – отметила она.

Премьер повторила, что партия "Зоря Ниману" еще не подала никаких кандидатур на пост министра культуры, отметив, что простое упоминание имен в разговорах не является официальным представлением.

Ругинене отметила, что при выборе нового министра культуры и его заместителей ключевыми критериями будут компетенция и соответствие должности, независимо от того, кто их выдвигает.

В последнее время вокруг партии "Зоря Ниману" разгорелся скандал из-за портфеля министра культуры. Их первый кандидат продержался на должности всего неделю и был вынужден уйти в отставку.

В разных городах и поселках Литвы состоялась предупредительная забастовка. Представители сообществ художников, музыкантов, музейщиков, актеров, исполнителей и художников требовали, чтобы Министерство культуры не возглавлял представитель "Зорь Ниману".

После того как президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что не утвердит ни одного кандидата на должность министра культуры от "Зари Ниману", этот портфель передали Социал-демократической партии.