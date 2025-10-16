У Литві завершили проєктування заводу Rheinmetall

У Литві компанія промислового та енергетичного профілю Tec Industry завершила проєктування заводу німецького оборонного концерну Rheinmetall, який виготовлятиме артилерійські боєприпаси.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Найближчим часом буде обрано підрядника і почнеться будівництво. А Tec Industry тепер займеться технічним наглядом за реалізацією проєкту.

Як зазначив керівник Tec Industry Вайдас Лаукайтіс, підприємство підготувало технічну документацію, необхідну для відбору генерального підрядника, при цьому особлива увага в проєктуванні була приділена рішенням, пов'язаним із контролем вибухобезпеки.

"Ми зібрали окрему команду проєктувальників, яка з моменту підписання договору в червні послідовно працювала і продовжить роботу далі. Одночасно ми готуємося до зростання і шукаємо висококваліфікованих інженерів-проєктувальників", – сказав Лаукайтіс.

Rheinmetall спільно з двома литовськими державними підприємствами – Epso-G, дочірньою компанією Epso-G Invest, і Гірайтською збройовою фабрикою – цього року розпочинає реалізацію проєкту заводу з виробництва 155-міліметрових артилерійських боєприпасів у Байсогалі, попередня вартість якого становить від 260 до 300 млн євро.

Керівник дочірньої компанії німецького концерну Rheinmetall Expal Munitions Хосе Мануель Фернандес Бош на початку цього року заявив, що новий завод у Байсогалі має розпочати роботу на початку 2027 року.

Директор Epso-G Invest Томас Варняцкас зазначав, що будівництво підприємства в Байсогалі планують розпочати цього літа або восени, а якщо все піде за планом, то його завершать до осені 2026 року.

Нещодавно Латвія домовилась з німецьким оборонним концерном Rheinmetall про будівництво заводу з виробництва артилерійських боєприпасів на своїй території.

А у німецькому місті Веце оборонний підрядник Rheinmetall побудував завод, де будуть виготовлятися деталі фюзеляжу для F-35.