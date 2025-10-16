В Литве завершили проектирование завода Rheinmetall

В Литве компания промышленного и энергетического профиля Tec Industry завершила проектирование завода немецкого оборонного концерна Rheinmetall, который будет производить артиллерийские боеприпасы.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

В ближайшее время будет выбран подрядчик и начнется строительство. А Tec Industry теперь займется техническим надзором за реализацией проекта.

Как отметил руководитель Tec Industry Вайдас Лаукайтис, предприятие подготовило техническую документацию, необходимую для отбора генерального подрядчика, при этом особое внимание в проектировании было уделено решениям, связанным с контролем взрывобезопасности.

"Мы собрали отдельную команду проектировщиков, которая с момента подписания договора в июне последовательно работала и продолжит работу дальше. Одновременно мы готовимся к росту и ищем высококвалифицированных инженеров-проектировщиков", – сказал Лаукайтис.

Rheinmetall совместно с двумя литовскими государственными предприятиями – Epso-G, дочерней компанией Epso-G Invest, и Гирайтской оружейной фабрикой – в этом году начинает реализацию проекта завода по производству 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов в Байсогали, предварительная стоимость которого составляет от 260 до 300 млн евро.

Руководитель дочерней компании немецкого концерна Rheinmetall Expal Munitions Хосе Мануэль Фернандес Бош в начале этого года заявил, что новый завод в Байсогали должен начать работу в начале 2027 года.

Директор Epso-G Invest Томас Варняцкас отмечал, что строительство предприятия в Байсогали планируют начать этим летом или осенью, а если все пойдет по плану, то его завершат к осени 2026 года.

Недавно Латвия договорилась с немецким оборонным концерном Rheinmetall о строительстве завода по производству артиллерийских боеприпасов на своей территории.

А в немецком городе Веце оборонный подрядчик Rheinmetall построил завод, где будут изготавливаться детали фюзеляжа для F-35.