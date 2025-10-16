Мерц на засіданні Євроради закличе надати Україні "репараційну позику"

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що на майбутньому саміті Європейської ради він закличе ЄС використати заморожені російські активи для надання Україні "репараційної позики".

Про це він сказав під час промови у четвер, 16 жовтня, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Мерц заявив, що на майбутньому саміті Європейської ради, який пройде 23 жовтня у Брюсселі, він закличе ЄС використати заморожені російські активи для надання Україні "репараційної позики" розміром у 140 млрд євро.

"Ми хочемо це зробити не для того, щоб продовжити війну, а щоб її закінчити", – наголосив він.

Канцлер Німеччини акцентував, що очільник Кремля Владімір Путін "повинен усвідомити", що підтримка України Євросоюзом "не зменшиться, а навпаки, зросте".

На початку жовтня Мерц заявив, що очікує рішення про використання заморожених російських активів для подальшої допомоги Україні вже цього місяця.

У відповідь Росія почала погрожувати націоналізувати західні компанії.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер звернувся до інших лідерів ЄС з проханням надати гарантії того, що вони розділять ризики, якщо заморожені російські активи будуть використані для фінансування кредитів Україні.

