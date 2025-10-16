Мерц на заседании Евросовета призовет предоставить Украине "репарационный заем"
Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что на предстоящем саммите Европейского совета он призовет ЕС использовать замороженные российские активы для предоставления Украине "репарационного займа".
Об этом он сказал во время речи в четверг, 16 октября, передает Reuters, пишет "Европейская правда".
Мерц заявил, что на предстоящем саммите Европейского совета, который пройдет 23 октября в Брюсселе, он призовет ЕС использовать замороженные российские активы для предоставления Украине "репарационного займа" размером в 140 млрд евро.
"Мы хотим это сделать не для того, чтобы продолжить войну, а чтобы ее закончить", – подчеркнул он.
Канцлер Германии акцентировал, что глава Кремля Владимир Путин "должен осознать", что поддержка Украины Евросоюзом "не уменьшится, а наоборот, возрастет".
В начале октября Мерц заявил, что ожидает решения об использовании замороженных российских активов для дальнейшей помощи Украине уже в этом месяце.
В ответ Россия начала угрожать национализировать западные компании.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер обратился к другим лидерам ЕС с просьбой предоставить гарантии того, что они разделят риски, если замороженные российские активы будут использованы для финансирования кредитов Украине.
