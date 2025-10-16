Хорватія отримає сучасну систему захисту від дронів для критичної інфраструктури

Міністр оборони Хорватії Іван Анушич заявив про необхідність зміцнення обороноздатності систем протиповітряної оборони та захисту від безпілотників, особливо у світлі нещодавніх вторгнень дронів у повітряний простір кількох країн НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить пресслужба Міністерства оборони Хорватії.

Анушич анонсував появу у Хорватії сучасної системи боротьби з дронами, яка захищатиме критично важливу інфраструктуру.

"Хорватія зовсім скоро, до кінця цього року, підпише контракт з вітчизняною компанією на поставку і введення в експлуатацію системи боротьби з безпілотниками для захисту нашої критичної інфраструктури. Вартість цієї системи становить 115 мільйонів євро", – заявив міністр.

Система, яку закупить Міністерство оборони, включатиме оперативний центр, радари, перехоплювачі безпілотників і 30-міліметрові гармати.

Як повідомляла "Європейська правда", раніше у Єврокомісії заявили, що систематичне вторгнення дронів у повітряний простір держав ЄС, причому не лише держав східного флангу, свідчить про необхідність створення "стіни дронів", яка б захищала весь Євросоюз.

Нагадаємо, під час засідання Європейської ради 23-24 жовтня у Брюсселі лідери держав Європейського Союзу обговорять проєкт "дорожньої карти" з реалізації оборонної стратегії ЄС, яка включає побудову "стіни дронів".