Хорватия получит современную систему защиты от дронов для критической инфраструктуры

Министр обороны Хорватии Иван Анушич заявил о необходимости укрепления обороноспособности систем противовоздушной обороны и защиты от беспилотников, особенно в свете недавних вторжений дронов в воздушное пространство нескольких стран НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит пресс-служба Министерства обороны Хорватии.

Анушич анонсировал появление в Хорватии современной системы борьбы с дронами, которая будет защищать критически важную инфраструктуру.

"Хорватия совсем скоро, до конца этого года, подпишет контракт с отечественной компанией на поставку и ввод в эксплуатацию системы борьбы с беспилотниками для защиты нашей критической инфраструктуры. Стоимость этой системы составляет 115 млн евро", – заявил министр.

Система, которую закупит Министерство обороны, будет включать оперативный центр, радары, перехватчики беспилотников и 30-миллиметровые пушки.

Как сообщала "Европейская правда", ранее в Еврокомиссии заявили, что систематическое вторжение дронов в воздушное пространство государств ЕС, причем не только государств восточного фланга, свидетельствует о необходимости создания "стены дронов", которая бы защищала весь Евросоюз.

Напомним, во время заседания Европейского совета 23-24 октября в Брюсселе лидеры государств Европейского Союза обсудят проект "дорожной карты" по реализации оборонной стратегии ЕС, которая включает построение "стены дронов".