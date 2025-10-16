Суд ЄС визнав домашніх тварин "багажем" у авіаперевезеннях

Суд Європейського Союзу визнав, що домашні тварини під час авіаперевезень підпадають під поняття "багаж", тож компенсація за їхню втрату обмежується правилами відповідальності авіакомпанії, якщо пасажир не подавав спеціальної декларації про підвищений ліміт.

Про це йдеться в рішенні суду, пише "Європейська правда".

22 жовтня 2019 року пасажирка рейсу Iberia з Буенос-Айреса до Барселони втратила свого собаку, який під час доставки в багажний відсік втік і не був знайдений.

Як зазначається, під час реєстрації пасажирка не зробила особливої заяви про зацікавленість у доставці багажу до пункту призначення – за умови такої заяви при втраті багажу компенсація могла би бути вищою.

Відтак жінка вимагала компенсацію у розмірі 5 тисяч євро за моральну шкоду, завдану втратою тварини.

Іспанський суд, розглядаючи позов, звернувся до Суду ЄС із запитанням, чи підпадає домашня тварина під поняття "багаж" за Монреальською конвенцією.

Відтак суд постановив, що тварини не виключаються з цього поняття: вони не є пасажирами, отже, для цілей авіаперевезень підпадають під правила щодо багажу.

Таким чином, компенсація за втрату домашньої тварини обмежується правилами відповідальності авіаперевізника за багаж.

Суд також наголосив, що за відсутності спеціальної декларації про зацікавленість у доставці до місця призначення обмеження відповідальності включає як матеріальну, так і нематеріальну шкоду.

Пасажир може підвищити ліміт компенсації лише після подання відповідної декларації та схвалення авіакомпанією.

Суд уточнив, що визнання ЄС захисту добробуту тварин не заважає розглядати їх як "багаж" за правилами авіаперевезень, за умови дотримання всіх вимог щодо їх безпечного транспортування.

Нагадаємо, влітку Європарламент схвалив законопроєкт, що встановлює перші в історії мінімальні стандарти ЄС щодо розведення, утримання та поводження з котами та собаками.

Наприкінці вересня польські депутати проголосували за внесення поправок до закону про захист тварин, які встановлюють заборону на утримання собак на прив'язі.