Суд ЕС признал домашних животных "багажом" в авиаперевозках

Суд Европейского Союза признал, что домашние животные во время авиаперевозок подпадают под понятие "багаж", поэтому компенсация за их потерю ограничивается правилами ответственности авиакомпании, если пассажир не подавал специальной декларации о повышенном лимите.

Об этом говорится в решении суда, пишет "Европейская правда".

22 октября 2019 года пассажирка рейса Iberia из Буэнос-Айреса в Барселону потеряла свою собаку, которая во время доставки в багажный отсек сбежала и не была найдена.

Как отмечается, во время регистрации пассажирка не сделала особого заявления о заинтересованности в доставке багажа в пункт назначения – при условии такого заявления при потере багажа компенсация могла бы быть выше.

Женщина требовала компенсацию в размере 5 тысяч евро за моральный ущерб, причиненный потерей животного.

Испанский суд, рассматривая иск, обратился в Суд ЕС с вопросом, подпадает ли домашнее животное под понятие "багаж" по Монреальской конвенции.

Суд постановил, что животные не исключаются из этого понятия: они не являются пассажирами, следовательно, для целей авиаперевозок подпадают под правила багажа.

Таким образом, компенсация за потерю домашнего животного ограничивается правилами ответственности авиаперевозчика за багаж.

Суд также отметил, что при отсутствии специальной декларации о заинтересованности в доставке к месту назначения ограничение ответственности включает как материальный, так и нематериальный ущерб.

Пассажир может повысить лимит компенсации только после подачи соответствующей декларации и одобрения авиакомпанией.

Суд уточнил, что признание ЕС защиты благополучия животных не мешает рассматривать их как "багаж" по правилам авиаперевозок, при условии соблюдения всех требований по их безопасной транспортировке.

Напомним, летом Европарламент одобрил законопроект, устанавливающий первые в истории минимальные стандарты ЕС по разведению, содержанию и обращению с котами и собаками.

В конце сентября польские депутаты проголосовали за внесение поправок в закон о защите животных, которые устанавливают запрет на содержание собак на привязи.