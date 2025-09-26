У Польщі схвалили заборону тримати собак на прив’язі

Польські депутати проголосували за внесення поправок до закону про захист тварин, які встановлюють заборону на утримання собак на прив'язі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

За відповідні поправки проголосували 280 депутатів, проти – 105, а 30 утрималися.

У Польщі наразі тримати домашніх тварин на прив'язі є законним, але з певними обмеженнями.

Чинні норми забороняють тримати домашніх тварин на прив'язі постійно довше ніж 12 годин на добу або в спосіб, що спричиняє у них тілесні ушкодження чи страждання і не забезпечує можливості необхідного руху.

Довжина прив'язі не може бути меншою за три метри. Незважаючи на це, законодавці звертають увагу на те, що на практиці дотримання цих положень є складним.

Закон, метою якого є введення майже повної заборони тримати собак на прив'язі, був підготовлений депутатами Громадянської коаліції.

Перед його ухваленням депутати проголосували за дві поправки, рекомендовані Надзвичайною комісією з питань захисту тварин.

Перша з них уточнює ситуації, в яких собаку можна тримати на прив’язі, щоб положення закону не були неправильно інтерпретовані.

Перелік випадків, в яких заборона не буде застосовуватися, включає вигул на повідку або прив'язування собаки: під час прогулянки, транспортування, участі у виставці, показі, конкурсі, виступі, тренуванні або дресируванні, а також під час медичного-ветеринарного, профілактичного або доглядового втручання.

Прив'язування собаки також буде можливим на короткий проміжок часу, якщо це не порушує комфорт тварини. Йдеться, зокрема, про ситуацію, коли собака не може увійти з власником до магазину. Винятки із заборони будуть діяти лише поза місцем постійного проживання собаки.

Друга поправка уточнює положення про обов'язкове виведення собаки з вольєра. Згідно з нею, собаці має бути гарантований щоденний рух поза вольєром.

Положення набудуть чинності через 12 місяців після дня опублікування закону. Тепер закон буде переданий до Сенату.

Нагадаємо, влітку Європарламент схвалив законопроєкт, що встановлює перші в історії мінімальні стандарти ЄС щодо розведення, утримання та поводження з котами та собаками.

А німці торік витратили понад 7 млрд євро на домашніх улюбленців.

Крім того, в 2022 році Польська академія наук назвала котів загрозою для довкілля і викликала скандал.