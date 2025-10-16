В Германии судят афганца, который убил ножом двух человек, в том числе младенца

Суд над 28-летним гражданином Афганистана, которого обвиняют в убийстве двух человек, в том числе младенца, во время ножевого нападения в Ашаффенбурге, начался в четверг, более чем через восемь месяцев после инцидента, который шокировал страну.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Прокуроры утверждают, что подозреваемый – названный только как Энамулла О. в целях защиты его частной жизни – напал на группу детского сада, смертельно ранив ножом немца и двухлетнего мальчика марокканского происхождения в городском парке в январе.

По данным властей, в результате нападения также пострадали двухлетняя сирийская девочка, воспитатель и 72-летний мужчина.

Прокуроры утверждают, что Энамулла О. страдал параноидальной шизофренией во время совершения преступлений.

Нападение, произошедшее за месяц до федеральных выборов в Германии в феврале, заставило нынешнего канцлера Фридриха Мерца пообещать усилить борьбу с миграцией и ужесточить пограничный контроль.

Это был один из ряда насильственных нападений в Германии, которые усилили беспокойство по поводу миграции и способствовали росту поддержки ультраправой "Альтернативы для Германии".

Подозреваемый получил отказ в предоставлении убежища и заявил, что добровольно покинет Германию в декабре прошлого года, но не выехал и остался на лечении.

Министр внутренних дел Александер Добриндт объявил о планах разрешить депортацию нелегальных иммигрантов в Афганистан и другие страны, отменив предыдущие ограничения, действовавшие при предыдущем правительстве.

Сторонники этих мер говорят, что изменения необходимы для решения проблем безопасности и общественного беспокойства.

Как сообщалось, мужчину, который в мае прошлого года напал на людей с ножом на рыночной площади немецкого города Мангейм, приговорили к пожизненному заключению.