27% німців вважають ймовірною війну з Росією у найближчі шість місяців

Понад чверть жителів Німеччини вважають можливим збройний конфлікт з Росією у найближчі пів року.

Про це свідчать результати опитування Ipsos, передає "Європейська правда".

20% жителів Німеччини вважають війну з Росією в найближчі шість місяців "скоріше ймовірною", ще 7% – "вкрай імовірною".

36% вважають, що такий розвиток подій "скоріше малоймовірний", 25% – що "вкрай малоймовірний". Ще 12% не мають певної думки з цього приводу.

Страх війни з РФ сильніший серед молодих людей і жінок, зазначають соціологи. У віковій групі від 18 до 39 років збройне зіткнення з Росією в найближчі пів року вважають "скоріше ймовірним" або "вкрай ймовірним" 35% респондентів. Водночас серед людей віком 40-59 років таких 26%, а серед 60-75-річних – 18%. Жінки налаштовані песимістично у 33% випадків, чоловіки – лише у 21%.

Серед прихильників політичних партій найбільше бояться близької війни з Росією респонденти, які підтримують лівопопулістський Альянс Сари Вагенкнехт (41%) і ультраправу "Альтернативу для Німеччини" (31%). Обидві партії виступають за замирення Владіміра Путіна і переговори з РФ.

Репрезентативне опитування інституту Ipsos проводили онлайн серед 1000 громадян Німеччини віком від 18 до 75 років із 2 до 3 жовтня.

Голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Мартін Єгер цього тижня попередив про реальну небезпеку військового конфлікту з Росією.

Нагадаємо, після нещодавніх інцидентів із дронами та винищувачами РФ, які порушували повітряний простір країн, за даними ЗМІ, союзники по НАТО обговорюють можливість рішучішої реакції на щоразу більш провокаційні дії Росії проти країн-членів Альянсу, не виключаючи, зокрема, військової відповіді.