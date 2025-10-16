27% немцев считают вероятной войну с Россией в ближайшие шесть месяцев

Более четверти жителей Германии считают возможным вооруженный конфликт с Россией в ближайшие полгода.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Ipsos, передает "Европейская правда".

20% жителей Германии считают войну с Россией в ближайшие шесть месяцев "скорее вероятной", еще 7% – "крайне вероятной".

36% считают, что такое развитие событий "скорее маловероятно", 25% – что "крайне маловероятно". Еще 12% не имеют определенного мнения по этому поводу.

Страх войны с РФ сильнее среди молодых людей и женщин, отмечают социологи. В возрастной группе от 18 до 39 лет вооруженное столкновение с Россией в ближайшие полгода считают "скорее вероятным" или "крайне вероятным" 35% респондентов. В то же время среди людей в возрасте 40-59 лет таких 26%, а среди 60-75-летних – 18%. Женщины настроены пессимистично в 33% случаев, мужчины – только в 21%.

Среди сторонников политических партий больше всего боятся близкой войны с Россией респонденты, которые поддерживают левопопулистский Альянс Сары Вагенкнехт (41%) и ультраправую "Альтернативу для Германии" (31%). Обе партии выступают за умиротворение Владимира Путина и переговоры с РФ.

Репрезентативный опрос института Ipsos проводился онлайн среди 1000 граждан Германии в возрасте от 18 до 75 лет со 2 по 3 октября.

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Йегер на этой неделе предупредил о реальной опасности военного конфликта с Россией.

Напомним, после недавних инцидентов с дронами и истребителями РФ, которые нарушали воздушное пространство стран, по данным СМИ, союзники по НАТО обсуждают возможность более решительной реакции на каждый раз более провокационные действия России против стран-членов Альянса, не исключая, в частности, военного ответа.