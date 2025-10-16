Більше половини поляків хочуть відставки Туска

Понад половина поляків не хочуть, щоб Дональд Туск надалі лишався прем’єр-міністром Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

У середу, 15 жовтня, виповнилося два роки з часу останніх парламентських виборів у Польщі. З цієї нагоди громадська думка дала оцінку коаліції, що була сформована в результаті виборів.

Дослідницький інститут Pollster провів опитування на замовлення Super Express, в якому запитав: "Чи вважаєте ви, що Дональд Туск повинен перестати бути прем'єр-міністром?". Опитування проводилося 11 і 12 жовтня серед 1002 повнолітніх респондентів.

52% опитаних поляків висловилися за відставку прем'єр-міністра, тоді як 34% обрали відповідь "ні". 14% респондентів утрималися від конкретної позиції.

Ті ж самі соціологи запитали поляків про їхню загальну оцінку керівної коаліції: "Зараз, тобто через два роки після парламентських виборів, чи проголосували б ви за тих, хто зараз при владі?".

Про готовність повторно проголосувати за партії влади заявили 65% респондентів. Проти висловилися 22% респондентів, а 13% "не визначилися".

У ранішому опитуванні понад половина поляків дали негативну оцінку роботі Дональда Туска на посаді прем’єр-міністра.

Тим часом половина поляків вважає, що допомога біженцям з України з боку Польщі є занадто великою, майже стільки ж виступають проти прийняття українських біженців.