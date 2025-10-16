Более половины поляков хотят отставки Туска

Более половины поляков не хотят, чтобы Дональд Туск в дальнейшем оставался премьер-министром Польши.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

В среду, 15 октября, исполнилось два года со времени последних парламентских выборов в Польше. По этому случаю общественное мнение дало оценку коалиции, которая была сформирована в результате выборов.

Исследовательский институт Pollster провел опрос по заказу Super Express, в котором спросил: "Считаете ли вы, что Дональд Туск должен перестать быть премьер-министром?". Опрос проводился 11 и 12 октября среди 1002 совершеннолетних респондентов.

52% опрошенных поляков высказались за отставку премьер-министра, тогда как 34% выбрали ответ "нет". 14% респондентов воздержались от конкретной позиции.

Те же самые социологи спросили поляков об их общей оценке правящей коалиции: "Сейчас, то есть через два года после парламентских выборов, проголосовали бы вы за тех, кто сейчас у власти?".

О готовности повторно проголосовать за партии власти заявили 65% респондентов. Против высказались 22% респондентов, а 13% "не определились".

В более раннем опросе более половины поляков дали негативную оценку работе Дональда Туска на посту премьер-министра.

Между тем половина поляков считает, что помощь беженцам из Украины со стороны Польши слишком велика, почти столько же выступают против приема украинских беженцев.