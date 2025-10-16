ЕС хочет создать альянс дронов с Украиной в начале следующего года

ЕС стремится к созданию альянса беспилотников с Украиной уже в начале следующего года.

Об этом заявила руководительница европейской дипломатии Кая Каллас, представляя оборонную дорожную карту ЕС, передает "Европейская правда".

Каллас упомянула об альянсе дронов, говоря о необходимости гарантий безопасности для Украины и укрепления украинской армии.

"Украина – это все еще наша первая линия обороны. Именно поэтому гарантии безопасности для Украины также являются частью дорожной карты", – сказала она.

По словам Каллас, самая сильная гарантия безопасности – это сильная оборонная промышленность Украины и сильные Вооруженные силы Украины.

"Мы выложили наши краеугольные камни, в том числе создание альянса дронов с Украиной в начале следующего года", – сказала Каллас, назвав невероятными способности украинских производителей дронов, с которыми она могла ознакомиться во время последнего визита в Киев.

"Мы должны использовать их опыт с поля боя, а также их инновации для совместного развития", – отметила она.

Ранее создание альянса дронов с Украиной анонсировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая заявила о выделении авансом 6 млрд евро кредита, финансируемого за счет доходов от замороженных российских активов, на производство беспилотников для Украины.

Еврокомиссия 16 октября представила государствам-членам комплексный план укрепления европейских оборонных возможностей, который среди прочего предусматривает противодействие беспилотникам и другим угрозам с воздуха, моря и космоса.