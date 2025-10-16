Влада Ірландії шокована вбивством українського підлітка, який щойно прибув до країни

Прем'єр-міністр Ірландії, віцепрем'єр та інші представники ірландської влади, а також українська громада висловили шок з приводу вбивства 17-річного українця Вадима Давиденка, який прибув до Дубліна менше тижня тому.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Irish Times.

Поліція продовжує розслідувати інцидент, в якому був використаний ніж або інша холодна зброя.

"Незабаром після 11 години ранку поліція та інші екстрені служби відреагували на заклик про допомогу в житловому приміщенні. Після прибуття на місці події було виявлено важко пораненого підлітка чоловічої статі. Незважаючи на допомогу лікарів швидкої допомоги, згодом було констатовано смерть хлопця на місці події", – повідомили в поліції.

Ще одного підлітка доставили до лікарні з різаними ранами, але його стан не є небезпечним для життя.

Як загиблий, так і поранений підліток є іноземцями. Вважається, що вони знали одне одного. Загиблий – 17-річний українець Вадим Давиденко.

На місці події були й інші люди, підлітки і дорослі, але їм вдалося втекти.

Поліція також підтвердила, що смертельний інцидент стався в "приміщенні для тимчасового проживання".

У своїй заяві агентство у справах дітей та сім'ї Tusla підтвердило, що мова йде про житловий будинок на півночі Дубліна, який надає цілодобову допомогу. Там також зазначили, що в закладі надається допомога особам, які шукають міжнародного захисту.

Головна організація, що представляє українську громаду, висловила шок і скорботу у зв'язку з насильницькою смертю.

Міністр юстиції Джим О'Калахен заявив, що він був проінформований поліцією про хід розслідування.

"Я висловлюю найглибші співчуття родині та друзям загиблої молодої людини. Я також думаю про інших мешканців і персонал, оскільки це була шокуюча трагедія для всіх у закладі", – сказав він.

Прем'єр-міністр Міхол Мартін сказав, що він "шокований і засмучений" вбивством хлопця, додавши, що "думками він з родиною загиблого і з тими, хто отримав поранення під час цього інциденту".

Пізніше міністр у справах дітей Норма Фолі і віцепрем'єр Саймон Гарріс розповіли про свій сум після того, як дізналися про смерть.

"Я висловлюю щирі співчуття родині молодої людини. Моїм абсолютним пріоритетом є безпека і благополуччя всіх учасників інциденту і тих, хто ними опікується. Я усвідомлюю, що обставини інциденту розслідує Національна поліція, і я закликаю до повної співпраці з нею у цьому розслідуванні", – сказала Фолі.

"Це справді шокуюча подія, і мої думки з усіма, кого вона торкнулася, зокрема, з родиною загиблого та пораненими. Втрата життя є несправедливою, і зараз основна увага має бути зосереджена на добробуті та безпеці молодих людей та персоналу закладу", – сказав Гарріс.

Правоохоронці ідентифікували головного підозрюваного – юнака-іноземця, якому, ймовірно, 17 років. Його затримали на місці події, і в середу ввечері слідчі чекали на можливість допиту.

Торік регіональний суд німецького Ессена засудив до ув’язнення чотирьох підлітків за вбивство двох українських баскетболістів – Володимира Єрмакова та Артема Козаченка.

Нагадаємо, напад стався ввечері 10 лютого 2024 року. Двоє українських баскетболістів їхали в автобусі, де зустріли чотирьох обвинувачених.

Після того як всі вийшли з автобуса на головному вокзалі міста Обергаузен, головний обвинувачений, як стверджується, одразу ж вдарив ножем обох жертв.

17-річний Володимир Єрмаков помер того ж вечора під час невідкладної операції в лікарні. Його друг і товариш по команді Артем Козаченко, який був на рік старший, помер через десять днів від септичної поліорганної недостатності.