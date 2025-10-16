Власти Ирландии шокированы убийством украинского подростка, только что прибывшего в страну

Премьер-министр Ирландии, вице-премьер и другие представители ирландской власти, а также украинская община выразили шок из-за убийства 17-летнего украинца Вадима Давыденко, который прибыл в Дублин меньше недели назад.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Irish Times.

Полиция продолжает расследовать инцидент, в котором был использован нож или другое холодное оружие.

"Вскоре после 11 часов утра полиция и другие экстренные службы отреагировали на призыв о помощи в жилом помещении. По прибытии на месте происшествия был обнаружен тяжело раненый подросток мужского пола. Несмотря на помощь врачей скорой помощи, впоследствии была констатирована его смерть на месте происшествия", – сообщили в полиции.

Еще одного подростка доставили в больницу с резаными ранами, но его состояние не является опасным для жизни.

Как погибший, так и раненый подросток – иностранцы. Считается, что они знали друг друга. Погибший – 17-летний украинец Вадим Давиденко.

На месте происшествия были и другие люди, подростки и взрослые, но им удалось убежать.

Полиция также подтвердила, что смертельный инцидент произошел в "помещении для временного проживания".

В своем заявлении агентство по делам детей и семьи Tusla подтвердило, что речь идет о жилом доме на севере Дублина, который оказывает круглосуточную помощь. Там также отметили, что в заведении оказывают помощь лицам, которые ищут международной защиты.

Главная организация, представляющая украинскую общину, выразила шок и скорбь в связи с насильственной смертью.

Министр юстиции Джим О'Калахен заявил, что он был проинформирован полицией о ходе расследования.

"Я выражаю глубочайшие соболезнования семье и друзьям погибшего молодого человека. Я также думаю о других жильцах и персонале, поскольку это была шокирующая трагедия для всех в заведении", – сказал он.

Премьер-министр Михол Мартин сказал, что он "шокирован и расстроен" убийством парня, добавив, что "мыслями он с семьей погибшего и с теми, кто получил ранения во время этого инцидента".

Позже министр по делам детей Норма Фоли и вице-премьер Саймон Харрис рассказали о своей печали после того, как узнали о смерти.

"Я выражаю искренние соболезнования семье молодого человека. Моим абсолютным приоритетом является безопасность и благополучие всех участников инцидента и тех, кто о них заботится. Я осознаю, что обстоятельства инцидента расследует Национальная полиция, и я призываю к полному сотрудничеству с ней в этом расследовании", – сказала Фоли.

"Это действительно шокирующее событие, и мои мысли со всеми, кого оно коснулось, в частности, с семьей погибшего и ранеными. Потеря жизни несправедлива, и сейчас основное внимание должно быть сосредоточено на благополучии и безопасности молодых людей и персонала заведения", – сказал Харрис.

Правоохранители идентифицировали главного подозреваемого – молодого иностранца, которому, вероятно, 17 лет. Его задержали на месте происшествия, и в среду вечером следователи ждали возможности допроса.

В прошлом году региональный суд немецкого Эссена приговорил к заключению четырех подростков за убийство двух украинских баскетболистов – Владимира Ермакова и Артема Козаченко.

Напомним, нападение произошло вечером 10 февраля 2024 года. Двое украинских баскетболистов ехали в автобусе, где встретили четырех обвиняемых.

После того как все вышли из автобуса на главном вокзале города Оберхаузен, главный обвиняемый, как утверждается, сразу же ударил ножом обеих жертв.

17-летний Владимир Ермаков умер в тот же вечер во время неотложной операции в больнице. Его друг и товарищ по команде Артем Козаченко, который был на год старше, умер через десять дней от септической полиорганной недостаточности.