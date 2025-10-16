Військові Косова випадково заїхали у "сербський" муніципалітет на півночі країни

Конвой Сил безпеки Косова в четвер помилково заїхав у муніципалітет Північна Митровиця, населений переважно сербами, викликавши обурення Белграда і місцевих політиків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

Міністерство оборони Косова повідомило, що військовий конвой прямував до казарм у Митровиці, але через помилку навігації GPS опинився у північній частині міста, де мешкають переважно серби.

За словами заступника директора поліції Косова у Північному регіоні Ветона Ельшані, поліція Косова помітила військових, поговорила з ними, після чого вони покинули північ країни.

Хоча, за словами Ельшані, конвой косовських Сил безпеки перебував у Північній Митровиці не більш як 10 хвилин, інцидент встиг обурити партію "Сербський список", яка представляє сербську меншину Косова, та офіційний Белград.

У "Сербському списку" заявили про "небезпечну та навмисну провокацію, спрямовану на дестабілізацію ситуації на місці та викликання страху і заворушень серед сербського населення".

А Управління Сербії з питань Косова звернулося до міжнародної спільноти з проханням про термінову реакцію на "пряме порушення твердих гарантій НАТО".

Сили безпеки Косова не можуть бути присутніми на півночі Косова, де проживає більшість сербського населення, без попереднього схвалення миротворців НАТО на підставі гарантій, наданих колишнім косовським премʼєром Хашимом Тачі у 2013 році.

