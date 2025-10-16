Военные Косово случайно заехали в "сербский" муниципалитет на севере страны

Конвой Сил безопасности Косово в четверг по ошибке заехал в муниципалитет Северная Митровица, населенный преимущественно сербами, вызвав возмущение Белграда и местных политиков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

Министерство обороны Косово сообщило, что военный конвой направлялся к казармам в Митровице, но из-за ошибки навигации GPS оказался в северной части города, где проживают преимущественно сербы.

По словам заместителя директора полиции Косово в Северном регионе Ветона Эльшани, полиция Косово заметила военных, поговорила с ними, после чего они покинули север страны.

Хотя, по словам Эльшани, конвой косовских сил безопасности находился в Северной Митровице не более 10 минут, инцидент успел возмутить партию "Сербский список", которая представляет сербское меньшинство Косово, и официальный Белград.

В "Сербском списке" заявили о "опасной и преднамеренной провокации, направленной на дестабилизацию ситуации на месте и вызывающей страх и беспорядки среди сербского населения".

А Управление Сербии по вопросам Косово обратилось к международному сообществу с просьбой о срочной реакции на "прямое нарушение твердых гарантий НАТО".

Силы безопасности Косово не могут присутствовать на севере Косово, где проживает большинство сербского населения, без предварительного одобрения миротворцев НАТО на основании гарантий, предоставленных бывшим косовским премьером Хашимом Тачи в 2013 году.

