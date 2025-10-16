"Грузинская мечта" еще больше ограничила право граждан на протест

Партия власти Грузии "Грузинская мечта" в четверг по ускоренной процедуре одобрила поправки к законодательству, которые усиливают ответственность за нарушения на акциях протеста.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Изменения в законодательство, анонсированные несколько дней назад, предусматривают, что появление на митинге в маске или перекрытие дороги наказывается административным арестом на 15 дней (для организаторов срок увеличивается до 20 дней).

Если полиция будет требовать прекратить митинг, неповиновение будет наказываться арестом до 60 дней, аналогичный срок – за ношение на митинге огнестрельного оружия или пиротехники.

Поправки к Уголовному кодексу Грузии также предусматривают лишение свободы до одного года за повторное нарушение правил участия в акциях и до двух лет – за последующие.

Авторы инициативы из "Грузинской мечты" утверждают, что закон направлен против протестующих, которые регулярно перекрывают проспект Руставели. Сейчас им за это грозит только штраф.

Около 30 грузинских неправительственных организаций ранее осудили поправки, назвав их фактическим запретом на мирные протесты.

В Грузии уже 320 дней продолжаются проевропейские протесты с требованиями провести новые парламентские выборы и освободить задержанных участников акций, вызванных заявлением грузинских властей о приостановке движения в ЕС.

На акции протеста 4 октября в Тбилиси, в день муниципальных выборов, демонстранты, вышедшие на протест против действий власти, попытались штурмовать президентский дворец, произошли столкновения.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе после этого заявил, что будет делать все для нейтрализации крупнейшей оппозиционной партии страны.