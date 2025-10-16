У Швеції оголосили в розшук підозрюваного у вбивстві "палія Корану"

Прокуратура Швеції у четвер оголосила в розшук чоловіка, підозрюваного у вбивстві Салмана Моміки – активіста іранського походження, відомого акціями зі спалювання Корану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

У справі про вбивство Моміки у розшук оголосили чоловіка віком близько 25 років, який уже притягався до відповідальності за носіння холодної зброї, наркозлочини та водіння автомобіля в стані наркотичного сп'яніння.

За інформацією прокуратури, підозрюваний приїхав до Швеції в 2015 році і з того часу переїжджав з місця на місце. Останнє його місце проживання було в південній частині Стокгольма.

"Наразі місцеперебування підозрюваного невідоме", – сказав старший прокурор Расмус Еман, який керує попереднім розслідуванням.

Тіло Салвана Моміки з вогнепальними пораненнями виявили пізно ввечері 30 січня 2025 року в будинку у Седертельє, що є передмістям Стокгольма.

Чоловік приїхав до Швеції з Іраку в 2018 році і пізніше отримав посвідку на проживання. Він став відомим громадськості влітку 2023 року, коли кілька разів публічно спалював Коран в розпал процесу вступу Швеції до НАТО.

Минулого літа Моміка отримав дозвіл на тимчасове проживання в Швеції на один рік.