В Швеции объявили в розыск подозреваемого в убийстве "поджигателя Корана"

Прокуратура Швеции в четверг объявила в розыск мужчину, подозреваемого в убийстве Салмана Момики – активиста иранского происхождения, известного акциями по сжиганию Корана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

По делу об убийстве Момики в розыск объявили мужчину в возрасте около 25 лет, который уже привлекался к ответственности за ношение холодного оружия, наркопреступления и вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения.

По информации прокуратуры, подозреваемый приехал в Швецию в 2015 году и с тех пор переезжал с места на место. Последнее его место жительства было в южной части Стокгольма.

"В настоящее время местонахождение подозреваемого неизвестно", – сказал старший прокурор Расмус Эман, который руководит предварительным расследованием.

Тело Салвана Момики с огнестрельными ранениями обнаружили поздно вечером 30 января 2025 года в доме в Седертелье, пригороде Стокгольма.

Мужчина приехал в Швецию из Ирака в 2018 году и позже получил вид на жительство. Он стал известен общественности летом 2023 года, когда несколько раз публично сжигал Коран в разгар процесса вступления Швеции в НАТО.

Прошлым летом Момика получил разрешение на временное проживание в Швеции на один год.