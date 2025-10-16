Австрія продовжила перевірки на кордоні з Чехією до 15 грудня

Міністерство внутрішніх справ Австрії вирішило знову продовжити вибіркові перевірки на кордоні з Чехією – цього разу до 15 грудня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило посольство Чехії в Австрії.

На час дії перевірок перетин кордону Чехії з Австрією можливий лише на певних прикордонних переходах у їхній робочий час, при цьому необхідно мати при собі чинний документ, що посвідчує особу.

У звʼязку з перевірками влада Австрії продовжила робочі години на пʼятьох прикордонних переходах.

"Недотримання вимог щодо законного використання прикордонних переходів є адміністративним правопорушенням і може бути відповідно покарано", – попередили у чеському посольстві.

Австрія відновила контроль на кордоні з Чеською Республікою в жовтні 2023 року після аналогічного рішення Німеччини, щоб "запобігти негайному зміщенню маршрутів контрабандистської мафії".

Раніше Чехія закликала Німеччину скасувати свої перевірки на спільному кордоні.