Австрия продлила проверки на границе с Чехией до 15 декабря

Министерство внутренних дел Австрии решило вновь продлить выборочные проверки на границе с Чехией – на этот раз до 15 декабря.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило посольство Чехии в Австрии.

На время действия проверок пересечение границы Чехии с Австрией возможно только на определенных пограничных переходах в их рабочее время, при этом необходимо иметь при себе действующий документ, удостоверяющий личность.

В связи с проверками власти Австрии продлили рабочие часы на пяти пограничных переходах.

"Несоблюдение требований по законному использованию пограничных переходов является административным правонарушением и может быть соответственно наказано", – предупредили в чешском посольстве.

Австрия возобновила контроль на границе с Чешской Республикой в октябре 2023 года после аналогичного решения Германии, чтобы "предотвратить немедленное смещение маршрутов контрабандистской мафии".

Ранее Чехия призвала Германию отменить свои проверки на общей границе.