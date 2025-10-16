Укр Рус Eng

Австрия продлила проверки на границе с Чехией до 15 декабря

Новости — Четверг, 16 октября 2025, 20:12 — Олег Павлюк

Министерство внутренних дел Австрии решило вновь продлить выборочные проверки на границе с Чехией – на этот раз до 15 декабря.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило посольство Чехии в Австрии.

На время действия проверок пересечение границы Чехии с Австрией возможно только на определенных пограничных переходах в их рабочее время, при этом необходимо иметь при себе действующий документ, удостоверяющий личность.

В связи с проверками власти Австрии продлили рабочие часы на пяти пограничных переходах.

"Несоблюдение требований по законному использованию пограничных переходов является административным правонарушением и может быть соответственно наказано", – предупредили в чешском посольстве.

Австрия возобновила контроль на границе с Чешской Республикой в октябре 2023 года после аналогичного решения Германии, чтобы "предотвратить немедленное смещение маршрутов контрабандистской мафии".

Ранее Чехия призвала Германию отменить свои проверки на общей границе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Чехия Австрія
Реклама: