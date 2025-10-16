У Нідерландах фермам заборонили випускати птицю надвір через епідемію пташиного грипу

У Нідерландах через епідемію пташиного грипу встановили загальнонаціональну заборону для ферм випускати птицю з приміщень.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Міністерство сільського господарства, природи та якості продуктів видало розпорядження про заборону фермам і приватним господарствам, які тримають птицю, випускати птахів надвір – через високу загрозу зараження пташиним грипом. Рішення стосується усієї птиці.

Попереднього тижня спалах пташиного грипу виявили на одній із ферм у Дренте, там довелося знищити 71 тисячу курей, а довкола ферми встановили 10-кілометрову санітарну зону, через яку заборонено перевозити тварин.

Подібну заборону запроваджували також у період з листопада 2024 до липня 2025 року.

Для нідерландських фермерів це, серед іншого, означає неможливість продавати курячі яйця з маркуванням "кури на вільному вигулі".

У Данії в жовтні оголосили, що через спалах пташиного грипу знищать 150 тисяч курей.

У березні 2025 року в Британії повідомили, що вперше підтвердили пташиний грип у вівці.

Масштабні епідемії пташиного грипу спостерігалися в Європі і у минулі роки.