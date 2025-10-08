Данія знищить 150 тисяч курей через пташиний грип

Данія планує знищити 150 тисяч курей після виявлення спалаху вірусу пташиного грипу.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Данська ветеринарна та продовольча адміністрація заявила, що Данія знищить 150 тисяч курей після виявлення спалаху висококонтагіозного вірусу пташиного грипу H5N1 на південному сході півострова Ютландія.

Відомство заявило, що це перший спалах захворювання у данському стаді птиці з квітня, коли були скасовані обмеження на птахівництво, введені в грудні 2024 року.

Епідемія пташиного грипу у Європі кінця 2021-2022 року стала найгіршою з усіх, які відстежувалися.

У березні у британському уряді повідомили, що вперше підтвердили пташиний грип у вівці.