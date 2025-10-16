В Нидерландах фермам запретили выпускать птицу на улицу из-за эпидемии птичьего гриппа

В Нидерландах из-за эпидемии птичьего гриппа ввели общенациональный запрет для ферм выпускать птицу из помещений.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Министерство сельского хозяйства, природы и качества продуктов издало распоряжение о запрете фермам и частным хозяйствам, которые держат птицу, выпускать её на улицу – из-за высокой угрозы заражения птичьим гриппом. Решение касается всей птицы.

На прошлой неделе вспышка птичьего гриппа была обнаружена на одной из ферм в Дренте, там пришлось уничтожить 71 тысячу кур, а вокруг фермы установили 10-километровую санитарную зону, через которую запрещено перевозить животных.

Подобный запрет вводился также в период с ноября 2024 по июль 2025 года.

Для нидерландских фермеров это, среди прочего, означает невозможность продавать куриные яйца с маркировкой "куры на свободном выгуле".

В Дании в октябре объявили, что из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат 150 тысяч кур.

В марте 2025 года в Великобритании сообщили, что впервые подтвердили птичий грипп у овец.

Масштабные эпидемии птичьего гриппа наблюдались в Европе и в прошлые годы.