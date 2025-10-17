Зеленський у Вашингтоні розповів, чого очікує від зустрічі з Трампом

Президент Володимир Зеленський розраховує від зустрічі зі своїм американським візаві Дональдом Трампом на те, аби "імпульс" приборкання війни, який спрацював на Близькому Сході, допоміг закінченню російської війни проти України.

Про це він написав у соцмережах пізно ввечері 16 жовтня, передає "Європейська правда".

Пізно ввечері 16 жовтня (за київським часом), Зеленський прибув до Вашингтона, де у нього були заплановані зустрічі з представниками оборонних компаній, які виробляють "сильну зброю", яка може посилити захист України.

"Зокрема, будемо говорити про додаткове постачання систем ППО. Також сьогодні зустріч із представниками американських енергетичних компаній. Зараз, коли Росія ставить на терор проти нашої енергетики і завдає щоденних ударів, ми працюємо на стійкість України", – сказав він.

На 17 жовтня у Зеленського запланована зустріч із Трампом. Він висловив очікування на те, що "імпульс приборкання терору й війни, який спрацював на Близькому Сході, допоможе закінченню російської війни проти України".

"Путін точно не сміливіший, ніж ХАМАС чи будь-який інший терорист. Мова сили та справедливості обовʼязково спрацює і щодо Росії. Вже бачимо, що Москва спішить поновити діалог, тільки почувши про Tomahawk", – додав український президент.

Раніше писали, що однією з ключових тем розмови на зустрічі Зеленського й Трампа буде питання про можливе надання Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Нагадаємо, лідери США та Росії 16 жовтня провели першу за майже два місяці розмову. Дональд Трамп після після неї сказав, що лідери проведуть ще одну зустріч – цього разу в Будапешті.

Трамп після розмови з очільником Кремля заявив, що Путіну не сподобалася ідея, аби ракети Tomahawk постачалися Україні.