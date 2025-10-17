Зеленский в Вашингтоне рассказал, чего ожидает от встречи с Трампом

Президент Владимир Зеленский рассчитывает от встречи со своим американским визави Дональдом Трампом на то, чтобы "импульс" обуздания войны, который сработал на Ближнем Востоке, помог окончанию российской войны против Украины.

Об этом он написал в соцсетях поздно вечером 16 октября, передает "Европейская правда".

Поздно вечером 16 октября (по киевскому времени) Зеленский прибыл в Вашингтон, где у него были запланированы встречи с представителями оборонных компаний, производящих "сильное оружие", которое может усилить защиту Украины.

"В частности, будем говорить о дополнительных поставках систем ПВО. Также сегодня встреча с представителями американских энергетических компаний. Сейчас, когда Россия делает ставку на террор против нашей энергетики и наносит ежедневные удары, мы работаем на устойчивость Украины", – сказал он.

На 17 октября у Зеленского запланирована встреча с Трампом. Он выразил ожидание, что "импульс обуздания террора и войны, который сработал на Ближнем Востоке, поможет окончанию российской войны против Украины".

"Путин точно не смелее, чем ХАМАС или любой другой террорист. Язык силы и справедливости обязательно сработает и в отношении России. Уже видим, что Москва спешит возобновить диалог, только услышав о Tomahawk", – добавил украинский президент.

Ранее писали, что одной из ключевых тем разговора на встрече Зеленского и Трампа будет вопрос о возможном предоставлении Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Напомним, лидеры США и России 16 октября провели первую за почти два месяца беседу. Дональд Трамп после нее сказал, что лидеры проведут еще одну встречу – на этот раз в Будапеште.

Трамп после разговора с главой Кремля заявил, что Путину не понравилась идея, чтобы ракеты Tomahawk поставлялись Украине.