Орбан: подготовка встречи Трампа и Путина в Венгрии началась

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что его страна начала подготовку к встрече американского президента Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом он написал в соцсети Х поздно вечером 16 октября, передает "Европейская правда".

Вечером 16 октября Орбан заявил, что провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом.

"Я только что разговаривал по телефону с президентом Дональдом Трампом. Продолжаются приготовления к мирному саммиту между США и Россией. Венгрия – остров мира!", – написал он.

Отметим, в тот же день Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным сказал, что лидеры проведут еще одну встречу – на этот раз в Будапеште.

Это будет вторая личная встреча американского и российского лидеров: первая состоялась 15 августа 2025 года в городе Анкоридж – административном центре американского штата Аляска.

После этого Орбан выразил радость в связи с договоренностью лидеров США и России о проведении встречи в Будапеште.