Орбан запевнив, що готовий прийняти саміт Трампа й Путіна

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан висловив радість у звʼязку із домовленістю лідерів США та Росії про проведення зустрічі в Будапешті.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Орбан сказав, що домовленість про зустріч між Дональдом Трампом і Владіміром Путіним – "це чудова новина для миролюбних людей усього світу".

"Ми готові!" – додав премʼєр Угорщини.

Нагадаємо, після першої за два місяці телефонної розмови з Путіним у четвер президент США анонсував їхню зустріч у Будапешті.

Це буде друга особиста зустріч американського та російського лідерів: перша відбулась 15 серпня 2025 року в місті Анкоридж – адміністративному центрі американського штату Аляска.

Після цієї зустрічі Трамп став усе частіше критикувати Путіна через небажання припиняти бойові дії проти України, а діалог між Києвом та Вашингтоном, навпаки, налагодився.