Орбан запевнив, що готовий прийняти саміт Трампа й Путіна
Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан висловив радість у звʼязку із домовленістю лідерів США та Росії про проведення зустрічі в Будапешті.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.
Орбан сказав, що домовленість про зустріч між Дональдом Трампом і Владіміром Путіним – "це чудова новина для миролюбних людей усього світу".
"Ми готові!" – додав премʼєр Угорщини.
Нагадаємо, після першої за два місяці телефонної розмови з Путіним у четвер президент США анонсував їхню зустріч у Будапешті.
Це буде друга особиста зустріч американського та російського лідерів: перша відбулась 15 серпня 2025 року в місті Анкоридж – адміністративному центрі американського штату Аляска.
Після цієї зустрічі Трамп став усе частіше критикувати Путіна через небажання припиняти бойові дії проти України, а діалог між Києвом та Вашингтоном, навпаки, налагодився.