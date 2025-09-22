Сибіга та глава словацького МЗС обговорили енергобезпеку

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся зі своїм словацьким колегою Юраєм Бланаром в кулуарах Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це повідомило МЗС у соцмережах, пише "Європейська правда".

У понеділок, 22 вересня, Сибіга провів зустріч з Бланаром в кулуарах Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку у "розвиток діалогу між президентом Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Робертом Фіцо".

Під час розмови вони зосередилися на майбутньому європейської архітектури безпеки, потенціалі оборонної співпраці через механізм SAFE та питаннях енергетичної безпеки.

"Ми також обговорили розвиток наших двосторонніх відносин та наступний раунд консультацій між нашими урядами. Я подякував своєму колезі за приєднання Словаччини до Коаліції укриттів цивільного захисту та її постійну підтримку інтеграції України до ЄС", – додав Сибіга.

Варто зауважити, що впродовж останніх тижнів США тиснуть на Європу щодо скорочення імпорту російської нафти та газу. Угорщина та Словаччина продовжують отримувати російську нафту, зокрема, через нафтопровід "Дружба", на який Україна останнім часом здійснила низку атак.

Міністри закордонних справ Словаччини і Угорщини поскаржилися Єврокомісії у зв’язку з атаками.

Нещодавно Словаччина та Угорщина заявили, що будуть чинити опір тиску з боку президента США Дональда Трампа щодо скорочення імпорту російської нафти та газу, доки країни-члени Європейського Союзу не знайдуть достатніх альтернативних джерел постачання.