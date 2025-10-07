ЗМІ: Словаччина хоче обговорення пакета санкцій ЄС проти РФ на рівні лідерів

Словаччина хоче, щоб затвердження 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії було винесено на саміт лідерів Євросоюзу, що відбудеться у другій половині жовтня.

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

Він підтвердив інформацію видання Finantial Times про те, що ЄС нарешті досягнув згоди щодо обмеження пересування дипломатів РФ після того, як Угорщина зняла своє вето.

Але, за його словами, весь пакет санкцій може бути не прийнятий до саміту 23 жовтня, оскільки Словаччина хоче провести обговорення на найвищому рівні.

Наразі не відомо, у чому полягають занепокоєння Словаччини з приводу запропонованого пакета.

Також повідомляли, що юридичне затвердження нового пакета санкцій може затриматися через суперечку, пов’язану з пропозицією Австрії додати пункт про зняття санкцій з активів, пов’язаних із російським олігархом Олегом Дерипаскою, щоб компенсувати збитки банку Raiffeisen у Росії.

За словами посадовців, посли щонайменше з дванадцяти інших столиць минулого тижня заявили, що не підтримають пакет, якщо до нього буде включено австрійську пропозицію.